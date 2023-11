Leverkusen nach Sieg gegen Union wieder an der Spitze

Bayer Leverkusen geht als Tabellenführer der deutschen Fußball-Bundesliga in die Länderspiel-Pause. Die Werkself setzte sich am Sonntag zuhause souverän mit 4:0 (1:0) gegen Union Berlin durch und stellte mit dem siebenten Sieg in Serie den Vereinsrekord ein. Damit liegt das Team von Trainer Xabi Alonso wieder zwei Punkte vor Titelverteidiger Bayern München.

Die Gastgeber kamen vor 29.387 Zuschauern in der BayArena dank der Treffer von Alejandro Grimaldo (23.), Odilon Kossounou (56.), Jonathan Tah (73.) und Nathan Tella (83.) zum zehnten Erfolg in der elften Ligapartie der Saison.

Die Berliner, bei denen Christopher Trimmel in der Halbzeit eingewechselt wurde, mussten bereits die neunte Bundesliga-Niederlage in Serie hinnehmen und rangieren als Letzter erstmals in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz.