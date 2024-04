Leverkusen nach Remis im EL-Semifinale - Liverpool out

Vier Tage nach der Meisterkrönung hat Leverkusen spät die erste Saisonniederlage verhindert und darf zudem weiter vom Triple träumen. Der frischgebackene deutsche Fußballmeister trennte sich am Donnerstag in der Europa League von West Ham auswärts mit 1:1 und qualifizierte sich nach dem 2:0 im Hinspiel für das Semifinale. Liverpool verpasste das angepeilte Comeback und schied trotz eines 1:0-Auswärtssieges bei Atalanta Bergamo mit einem Gesamtscore von 1:3 aus.

Leverkusen bekommt es im Semifinale mit der AS Roma zu tun, die AC Milan im italienischen Duell zuhause mit 2:1 bezwang. Auch das Hinspiel hatten die Römer mit 1:0 für sich entschieden. Atalanta trifft auf Olympique Marseille oder Benfica Lissabon. Dieses Duell ging beim Stand von 1:0 für die Franzosen (Hinspiel 1:2) in die Verlängerung.

Wie so oft in der Saison, gelang Leverkusen ein später Treffer. Ein abgefälschter Schuss von Frimpong wendete die erste Saisonniederlage noch ab (89). Damit blieb das Team von Trainer Xabi Alonso auch im 44. Pflichtspiel in Folge unbesiegt und stellte einen neuen Rekord für die Top-5-Ligen in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich auf. Dort ist bisher keinem Team so eine Serie in diesem Jahrtausend gelungen.