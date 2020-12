Leverkusen nach 4:0 im Derby als Tabellenführer gegen Bayern

Bayer Leverkusen geht nach einer meisterlichen Derby-Vorstellung als Tabellenführer in den deutschen Bundesliga-Hit gegen Bayern München am Samstag. Die Werkself feierte mit den ÖFB-Teamspielern Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic (jeweils bis 66.) beim 4:0 beim 1. FC Köln den bisher höchsten Auswärtssieg auf der anderen Rhein-Seite und verteidigte die Spitzenposition eindrucksvoll.

Bayer liegt damit weiter einen Punkt vor den Münchnern, die dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski (45.+1, 50.) mit 2:1 gegen den zuvor in dieser Saison noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg gewannen. Punktgleich mit den Bayern Dritter ist RB Leipzig nach einem 1:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Aufsteiger Arminia Bielefeld musste sich daheim dem FC Augsburg mit 0:1 geschlagen geben. Am frühen Abend hatte Schalke durch ein 0:2 gegen den SC Freiburg seine Sieglos-Serie in der Bundesliga im 28. Spiel fortgesetzt.