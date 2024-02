Leverkusen nach 2:1-Sieg gegen Mainz vorerst elf Punkte vorn

Bayer Leverkusen hat den Vorsprung in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest bis zum Samstag auf elf Punkte ausgebaut. Dank der Treffer von Granit Xhaka (3.) und Robert Andrich (68.) setzte sich die Werkself am Freitag zuhause gegen Abstiegskandidat Mainz 05 mit 2:1 (1:1) durch und stellte mit dem 33. Spiel ohne Niederlage in Folge zudem einen neuen Bundesligarekord auf.

Bayer löste damit Bayern München ab, das saisonübergreifend von Dezember 2019 bis September 2020 32 Partien en suite ungeschlagen geblieben war. Die Bayern, in der Tabelle erster Verfolger der Elf von Xabi Alonso, treffen am Samstag (18.30 Uhr) zuhause auf Leipzig.

Xhaka hatte die Leverkusener früh in Führung gebracht, doch die mutigen Mainzer, bei denen Philipp Mwene durchspielte und Karim Onisiwo bis zur 83. Minute agierte, glichen durch einen Treffer von Dominik Kohr (8.) schnell aus. Ein eklatanter Torwartfehler von FSV-Torhüter Robin Zentner ermöglichte Bayers Siegtor. In der 80. Minute sah der eingewechselte Mainzer Jessic Ngankam die Rote Karte wegen groben Foulspiels.