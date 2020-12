Leverkusen holt mit 4:0 über Slavia Prag EL-Gruppensieg

Österreichs Fußball-Teamspieler Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic haben sich am Donnerstag im abschließenden Match der Europa-League-Gruppenphase mit einem 4:0-Sieg über Slavia Prag den Sieg in Pool C gesichert und sind damit ein potenzieller Gegner von Red Bull Salzburg im Sechzehntelfinale im Februar 2021. Als weitere neben Leverkusen kamen auch SSC Napoli, die Glasgow Rangers und PSV Eindhoven hinzu.

In der einzigen Gruppe, in der vor Donnerstag noch beide Aufsteiger offen waren, schnappte sich Napoli beim Heim-1:1 über Real Sociedad den Sieg in Pool F, auch die Spanier sind weiter. Das Drama spielte sich in der Parallelpartie in Rijeka ab. Weil die bereits völlig chancenlosen Kroaten in der 93. Minute gegen AZ Alkmaar noch den Siegtreffer zum 2:1 erzielten, flogen die Niederländer buchstäblich in letzter Sekunde zugunsten Reals aus der K.o.-Phase.