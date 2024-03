Leverkusen bleibt mit 3:2 in Freiburg unbeirrbar auf Kurs

Bayer Leverkusen marschiert in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter unaufhaltsam Richtung erstem Meistertitel der Vereinsgeschichte. Das Team von Trainer Xavi Alonso gewann am Sonntag in Freiburg 3:2 und liegt acht Runden vor Schluss wieder zehn Punkte vor Titelverteidiger Bayern München. Nun 22 Siege in einer Saison waren der Werkself in ihrer Geschichte zuvor noch nie gelungen.

Die Leverkusener blieben auch im 38. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. Die Tore des Tabellenführers schossen Florian Wirtz zum 1:0 (2.), Adam Hlozek zum 2:1 (40.) und Patrik Schick zum sehenswerten 3:1 (53.). Freiburg konnte durch Ritsu Doan (10.) zwischenzeitlich ausgleichen. Bei den Hausherren wurden Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit eingewechselt. Mehr als das 2:3 durch Yannik Keitel (79.) war für Freiburg aber nicht möglich.