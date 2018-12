Letzter Frauentreff 2018

Der Hohenemser Frauentreff bietet am Mittwoch, dem 12. Dezember 2018, ab 18.30 Uhr in der Küche der Mittelschule Herrenried Zeit und Raum für Begegnung und Austausch.

Dabei werden als Einstimmung auf die Weihnachtszeit gemeinsam verschiedene Kekse gebacken, um die schöne Tradition zu leben, die Wohnungen in der Adventzeit mit dem Duft von Zimt und Nelken zu erfüllen. Aus zeitlichen Gründen wird jede Teilnehmerin gebeten, vorab ihren liebsten Keksteig vorzubereiten und diesen mitzubringen. Deko- und Füllmaterial (Schokolade, Streusel, Marmelade, Pistazien, Nüsse etc.) sowie Ausstecher und andere Backutensilien, die für die Herstellung der eigenen Kekssorte gebraucht werden, bitte ebenfalls mitbringen. Vor Ort wird gemeinsam eine erste Verköstigung der frisch gebackenen Kekse vorgenommen. Der Abend klingt dann gemütlich bei einem Glas Tee aus.

Um Voranmeldung bei Vildan Ucar unter Tel. 0699/19790327 wird gebeten. In Kooperation der Stadt Hohenems mit der Volkshochschule Hohenems.