Letzter Anlauf von Vonovia zur Übernahme von Deutsche Wohnen

Der deutsche Wohnungskonzern Vonovia beginnt einen weiteren Anlauf zur Übernahme des kleineren Konkurrenten Deutsche Wohnen. Der Konzern mit Sitz in Bochum legte am Montag sein neues freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre des Berliner Konzerns vor, mit dem er 53 Euro für jede Aktie der Deutschen Wohnen bietet. Die Angebotsfrist beginne am Montag und ende voraussichtlich am 20. September 2021 um Mitternacht.

Eine Erhöhung des Angebotspreises sei während der Annahmefrist und der weiteren Annahmefrist unwiderruflich ausgeschlossen, hieß es. Auch ein drittes Angebot an die Aktionäre der Deutschen Wohnen werde es nicht geben. Vonovia wolle weiter mindestens 50 Prozent der Anteile des Konkurrenten einsammeln. Das letzte Vonovia-Offert war an dieser Schwelle gescheitert.

Vonovia bietet nun insgesamt rund 19 Milliarden Euro für die vor allem in Berlin aktive Deutsche Wohnen. Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn und seine Vorstandskollegen hatten sich hinter das neue Offert gestellt.