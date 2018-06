Letzte Vorbereitungen vor historischem Gipfel in Singapur

Vor dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur haben am Montag die letzten Vorbereitungen begonnen. In dem asiatischen Stadtstaat trafen Unterhändler beider Seiten zusammen. "Es ist großartig, in Singapur zu sein. Spannung liegt in der Luft", twitterte US-Präsident Donald Trump am Montagvormittag (Ortszeit).

Der Gipfel, bei dem sich Trump und Kim zum ersten Mal persönlich begegnen werden, beginnt am Dienstag. Wichtigste Themen sind die Bemühungen um atomare Abrüstung und eine dauerhafte Friedenslösung für Süd- und Nordkorea. Kim erwartet sich offenbar dauerhafte Sicherheitsgarantien von Trump.

Bei dem Treffen werde es um einen “permanenten und beständigen Friedenssicherungs-Mechanismus” auf der koreanischen Halbinsel, deren Denuklearisierung und “andere Fragen von beiderseitigem Interesse” gehen, berichteten Staatsmedien in Pjöngjang am Montag. US-Außenminister Mike Pompeo twitterte, die USA seien einer “umfassenden, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung” der koreanischen Halbinsel verpflichtet

In US-Medien wird gemutmaßt, Trump und Kim könnten versuchen, ihre unterschiedlichen Auffassungen des Begriffs “Denuklearisierung” anzugleichen. Bisher sind sich beide Seiten uneins, was mit atomarer Abrüstung gemeint ist. Auch die Vorbereitungen für einen Friedensvertrag oder die Aufnahme diplomatischer Beziehungen dürften bei dem Gipfel eine Rolle spielen. Kim hofft im Gegenzug auf internationale Anerkennung und wirtschaftliche Unterstützung.

Für Trump steht am Montag als einziger offizieller Termin ein Treffen mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong auf dem Programm. Kim hatte den Gastgeber des Gipfels bereits am Sonntag getroffen. Das jetzt schon als historisch bezeichnete Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Nordkoreas Machthaber beginnt am Dienstag um 09.00 Uhr Ortszeit (03.00 MESZ) in einem Hotel auf der Insel Sentosa.