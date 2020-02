Letzte Semesterferien-Staffel startet

Urlauberschichtwechsel steht am Wochenende an

In der Steiermark und Oberösterreich beginnt am Freitag die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 350.000 Schüler erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die Schüler in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und im Burgenland die Semesterwoche.

Der Urlauberschichtwechsel sowie der Ferienbeginn bzw. das Ferienende in einigen deutschen Bundesländern sowie in Teilen der Niederlande, Tschechiens und der Slowakei bringen laut Autofahrerklubs am Wochenende entsprechende Staus. Hauptbetroffen sind die Transitrouten durch Westösterreich sowie die Zufahrten zu den Skigebieten.