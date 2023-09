Letzte Ferienwoche mit extra viel Sonne

Perfektes Spätsommerwetter in der letzten Ferienwoche.

Nachdem der Sommer in vielen Regionen Österreichs recht durchwachsen war, sorgt der September in Vorarlberg für einen sonnigen Ausklang. Die Wettervorschau für die kommende Woche.

Der Start in die Woche wird von einem kräftigen Hochdruckeinfluss geprägt sein. Überwiegend sonniges und sehr warmes Wetter wird Vorarlberg begleiten. Lediglich einige hohe und dünne Wolkenfelder könnten den Himmel zwischendurch zieren, werden jedoch schnell abziehen. Am Nachmittag könnte man vereinzelte kleine Quellwolken erblicken. Wer im Bregenzerwald oder am Bodensee ist, sollte mit einem mäßigen Ostwind rechnen. Die Temperaturen steigen auf sommerliche Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad.

Dienstag:

Keine großen Überraschungen am Dienstag. Der Hochdruckeinfluss bleibt bestehen und der teilweise mäßige Ostwind wird weiter wehen. Ab Mittag könnten hohe, dünne Wolkenfelder auftauchen. Dennoch bleibt es warm, insbesondere auf den Bergen, wo außergewöhnlich hohe Temperaturen erwartet werden. Frühaufsteher können mit Tiefstwerten von 9 bis 15 Grad rechnen, während der Nachmittag Höchstwerte von 24 bis 29 Grad verspricht.

Mittwoch:

Mitte der Woche wird es strahlend sonnig und weiterhin warm. Am Bodensee steigt die Wahrscheinlichkeit für flachen Nebel am Vormittag. Die Temperaturen liegen ähnlich wie am Dienstag, mit Tiefstwerten zwischen 9 und 15 Grad und Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad.

Donnerstag:

Der sonnige Trend setzt sich fort. Bei weiterhin bestehendem Hochdruckeinfluss verspricht der Donnerstag sonniges und sehr warmes Wetter. Wer am Bodensee ist, könnte mit flachem Frühnebel begrüßt werden. Die Temperaturen schwanken zwischen 9 und 15 Grad am Morgen und 25 bis 29 Grad am Nachmittag.

Freitag:

Das Wochenende kündigt sich mit viel Sonne an, doch am Nachmittag gesellen sich Quellwolken dazu. Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte auf mögliche Regenschauer oder Gewitter vorbereitet sein. Die Temperatur bleibt konstant mit Tiefstwerten von 9 bis 15 Grad und Höchstwerten von 25 bis 29 Grad.