Letzte Chance für einen Stich in den Pop-up Impfkojen

Nur noch dieses Wochenende gibt es in drei Einkaufszentren im Land die Möglichkeit sich, ohne Voranmeldung impfen zu lassen.

In den drei größten Einkaufszentren des Landes – Messepark in Dornbirn, Zimbapark in Bürs und Interspar Feldkirch-Altenstadt – werden am Freitag und Samstag wieder Pop-Up Impfstraßen eingerichtet. Hier können sich Interessierte im Oktober noch ohne Voranmeldung impfen lassen.