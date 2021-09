Letzte Chance: Finale für die Theaterspaziergänge in Hohenems

Der Theaterspaziergang mit dem Walktanztheater lädt in diesem Jahr wieder Gäste und Interessierte aus Nah und Fern nach Hohenems – so kürzlich auch Landestatthalterin Barbara Schöbi-Fink, die vergangene Woche am Spaziergang entlang des Emsbachs teilnahm.

„Ich war von dem historisch-szenischen Stadtrundgang ‚Von Graf und Volk‘ in Hohenems begeistert. Die Darstellerinnen und Darsteller haben dem Publikum durch einen unkonventionellen Zugang und gleichzeitig niederschwellig einen Einblick in die Geschichte der Grafen von Hohenems und ihrer Untertanen gegeben. Ich bedanke mich bei der Stadt Hohenems für diesen wichtigen kulturellen Akzent und gratuliere dem Walktanztheater zur erfolgreichen Inszenierung“, so die Landesstatthalterin über ihren Besuch.

„Die Erzählungen über Ritter, Bischöfe, Hexen und Co. bieten zusätzlich zum großartigen historisch-szenischen Zugang eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte unserer Stadt. Auch das ist Kultur, die inspiriert“, ergänzt Bürgermeister Dieter Egger.

Die Theaterspaziergänge finden noch am Donnerstag, dem 2. September 2021, um 18 Uhr sowie am Freitag, dem 3. September 2021, um 17 Uhr statt.