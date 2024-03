Letzte Abfahrten genießen: Diese Skigebiete in Vorarlberg sind noch offen

Obwohl der Höhepunkt der Wintersaison bereits hinter uns liegt, öffnen viele Vorarlberger Skigebiete weiterhin ihre Pisten für Wintersportbegeisterte.

Ausgezeichnete Schneebedingungen prägen die Landschaft in den führenden Skiregionen am Arlberg, im Montafon und Damüls im Bregenzerwald und laden zu unvergesslichen Abfahrten ein. Hier ein Überblick über die Skigebiete welche wir Ihnen empfehlen können, da sie noch geöffnet sind und das Wetter derzeit auch vielversprechend ist.

Ski Arlberg: Paradies für Wintersportler

Bewölkt mit kurzzeitigem Sonnenschein

Livecam in Lech Zürs am Arlberg: Kriegerhorn auf 2070 Meter

Livebilder aus Lech am Arlberg - Hotel Goldener Berg Oberlech

Livecam Lech am Arlberg - Sporthaus Strolz

Silvretta Montafon: Mix aus Herausforderung und Spaß

Das Skigebiet Silvretta Montafon beeindruckt mit 85 Prozent geöffneten Pisten, was 118,9 von 140,3 km entspricht. Hier sind 34 der 36 Lifte in Betrieb, die Sportler in ein Gebiet mit 205 cm Schnee am Berg bringen – trotz fehlender Schneedecke im Tal. Das Angebot reicht von anspruchsvollen Steilhängen bis zu familienfreundlichen Abfahrten.