Lettisches Parlament stimmte gegen UNO-Migrationspakt

Das lettische Parlament (Saeima) hat sich am Donnerstag mehrheitlich gegen eine Teilnahme Lettlands am UNO-Migrationspakt ausgesprochen. Das Votum fiel mit 43 zu 31 Stimmen deutlicher aus als erwartet. Die amtsführende Mitte-Rechts-Regierung unter Premier Maris Kucinskis hatte angekündigt, das Parlamentsvotum bei der Entscheidung über den Migrationspakt berücksichtigen zu wollen.

Zuletzt hatte sich bei Abgeordneten-Befragungen durch die Medien noch ein ausgeglichenes Bild ergeben. Letztlich behielten die Initiatoren der Anti-Migrationspakt-Initiative, vor allem die an der Regierung beteiligte Nationale Allianz nun die Oberhand.

Lettland dürfte das einzige der drei baltischen EU-Mitglieder sein, das den UNO-Migrationspakt nicht mitunterzeichnen wird. Estland und am Mittwoch auch Litauen entschieden sich nach langen Diskussionen am Ende für die Teilnahme an dem Pakt.