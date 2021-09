Leseträume in Hohenems

Die Hohenemser Literatur, die im Juni für eine Woche voller Geschichten und Sagen, Mythen und Märchen neue Akzente gesetzt hat, um Literatur für alle erlebbar zu machen, geht weiter.

Bis Ende November 2021 werden pro Woche zwei Bücher in und rund um Hohenems versteckt. Hinweise finden sich auf der Website der Stadt Hohenems unter den www.hohenems.at/kultur, auf den Instagram-Kanälen der Hohenemser Literatur und der OJAH, sowie auf den digitalen Bildschirmen (Screens) vom Stadtmarketing und der Kaulfus Apotheke. Die Bücher werden in einer gekennzeichneten Box vor Wind und Wetter geschützt und an Orten, die öffentlich für alle zugänglich sind, versteckt – und warten nun auf begeisterte Leser. So wird aus einem „LeseRaum“ möglicherweise ein „LeseTraum“.