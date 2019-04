Lesetag an der VS Markt

In der schuleigenen Bibliothek wurde den ganzen Tag gelesen.

Im gemütlichen Lesesessel in der Bibliothek der VS Markt nahmen dabei den ganzen Tag abwechselnd die Lesepaten und Lehrer der Schule Platz und stellten den Schülern ihr Lieblinsgbuch vor. Direktorin Herta Lechner erzählte dabei von der „Omama im Apfelbaum“ und die Lesepaten hatten Geschichten von „Max und Moritz“, vom „Kultivierten Wolf“ oder vom „Räuber Hotzenplotz“ dabei. Die Kinder lauschten ganz gespannt den Geschichten und konnten so in den Bann des Lesens gezogen werden. MIMA