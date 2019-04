Lesetag an der Landesberufsschule Dornbirn 2

Der Autor Alfons Dür stellte die wahre Geschichte seines Buches „Unerhörter Mut“ vor.

LBS Dornbirn 2: Um die tragische Liebe eines jungen Paares in der NS-Zeit geht es im Buch „Unerhörter Mut“ von Alfons Dür. Der Autor folgte der Einladung, den Schülern diese wahre Geschichte von Heinrich Heinen und Edith Mayer zu erzählen. In der vollbesetzten Aula wurde es ganz still. Edith war Jüdin und wurde in das Ghetto von Riga deportiert, wo sie Heinrich 1942 unter lebensgefährlichen Bedingungen befreite. Gemeinsam flüchteten sie in Richtung Schweiz, wo sie nie ankamen. Der frühere Richter Alfons Dür rekonstruierte die dramatischen Ereignisse anhand von tausenden Akten aus dem Archiv des Landesgerichtes Feldkirch.