Lesen ist Kino im Kopf

Dornbirn. Fast ein bisschen „Hollywood-Atmosphäre“ herrschte beim Lesetag in der VS Schoren in Dornbirn.

Die Kinder konnten im Vorfeld eine „Kinokarte“ für eine Lese-Vorstellung aussuchen, anschließend lauschten sie dann in den jeweiligen Kinoklassen ihren gewählten Geschichten, um diese dann auch noch in Form von Basteln, Kochen, Spielen oder Malen aufzuarbeiten. Besonders spannend war dabei, dass so ganz unterschiedliche Gruppen „zusammengewürfelt“ wurden, die eindrücklich bewiesen, dass im Schoren Zusammenhalt auch außerhalb der eigenen Klasse großgeschrieben wird. Die Lehrpersonen und auch die Schüler waren unisono begeistert vom Lesekino – eine Fortsetzung folgt garantiert!