Lesen für den guten Zweck

Mit ihrer Leseaktion unterstützen die Haselstauder Volksschüler das Albanienprojekt „Schüler helfen Schülern“.

Dornbirn. Mit einer besonderen Aktion hat an der Volksschule Haselstauden der Advent begonnen. Die Schüler aller Klassen sind derzeit besonders eifrig am Lesen – für jede gelesene oder vorgelesene Seite gibt es nämlich 5 Cent.

Der ehemalige Direktor der VS Wolfurt-Bütze war zum Auftakt der Aktion zu Besuch an der VS Haselstauden und erzählte den Schülern von seinem Projekt. So erfuhren die Kinder, dass mithilfe von Spenden und ausrangierten Schulmöbeln in Albanien Schulen neu gebaut oder mit gut erhaltenen Möbeln ausgestattet werden. Außerdem werden die albanischen Kinder mit Schulmaterial, Lehr- und Lernmitteln, Kleidung, Mehl oder Stipendien unterstützt. „Zweimal im Jahr besuchen wir das Projektgebiet in Albanien und kontrollieren die Verwendung des Geldes vor Ort“, erzählte der Projektleiter den Volksschülern.