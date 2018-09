"Les Troyens" eröffnet Premierenreigen an der Staatsoper

40 Jahre wurde sie nicht an der Staatsoper gespielt, die "Grand Opera" mit ihren vier Stunden Musik, ihrem furiosen orchestralen Farbenreigen und dem epischen antiken Stoff: "Les Troyens" von Hector Berlioz eröffnet am 14. Oktober den Premierenreigen der Staatsoper. "Die Musik ist einfach irre", sagt Joyce DiDonato im Interview.

Die US-Mezzosopranistin wird in der Rolle der Karthager-Königin Didon ihre erste Premiere am Ring absolvieren. “Es ist so viel Drama, wie man sich nur wünschen kann”, schwärmt DiDonato. Das sei zu einem guten Teil auch Regisseur David McVicar zu verdanken, “dem ich absolut vertraue”. Er erzähle die überladene Geschichte in einer visuellen Welt (Bühnenbildnerin ist die britische Künstlerin Es Devlin), die “das reflektiert, was man hört – ich denke, das ist ein echtes Geschenk an das Publikum”. McVicars Regie sei in jedem Moment aus der Musik geboren – “es ist ein Flashback zu Zeffirelli”.