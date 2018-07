Lercher fordert Klarheit in Sachen AUVA

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher lässt an dem internen Sparpapier und der Vorgehensweise der Regierung rund um die Einsparungen bei der Unfallversicherung AUVA kein gutes Haar. Am Dienstag kritisierte er insbesondere Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Lercher fordert in der Causa nun klare Antworten, auch von Kanzler Kurz.

Hartinger-Klein habe “wiederholt die Unwahrheit gesagt”, so Lercher. “Erst behauptet sie, nichts von den Einsparungsplänen zu wissen, dann stellt sich heraus, dass das gar nicht stimmt.” Kurz solle in diesem Thema “endlich Farbe bekennen” und für Klarheit sorgen. Die Einsparungen würden laut Lercher zu Spitalsschließungen, Baustopps, Personalkürzungen und Privatisierungen führen. “Die Rechnung werden die Patienten bezahlen”, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.