Leopold-Reiterstatue nach Restaurierung zurück in Innsbruck

Die Leopold-Reiterstatue, die 2015 zur Restaurierung nach Wien in das Kunsthistorische Museum geschickt wurde, ist nach Innsbruck zurückgekehrt. Insgesamt hat ein sechsköpfiges Team im Zeitraum von 2015 bis 2018 rund 700 Arbeitsstunde in das frühbarocke Reiterdenkmal des Bildhauers Caspar Gras gesteckt.

Erzherzog Leopold V und sein Pferd waren 2015, das wurde im Gespräch mit der leitenden Restauratorin Elisabeth Krebs rasch deutlich, in einer nicht unbedingt optimalen Verfassung. "Viele Stellen waren offen und es gab Flicken, die herausgefallen sind", meinte Krebs am Donnerstag gegenüber der APA. Zudem habe es "Fehlstellen" gegeben und linker Zügel samt Riemen mussten ergänzt werden, so Krebs. Darüber hinaus seien einige Nieten lose gewesen, was die Gefahr, dass etwas abreiße oder verloren gehe, erhöht habe, berichtete sie.