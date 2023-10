Leopold Museum zeigt üppige Retrospektive zu Max Oppenheimer

Fast 30 Jahre sind seit der letzten großen Ausstellung zum Werk von Max Oppenheimer in Wien vergangen. Nun kann man im Leopold Museum wieder eintauchen in die Welt dieses "Expressionisten der ersten Stunde", wobei die Retrospektive mit über 170 Arbeiten äußerst üppig ausgefallen ist. Ausgehend von seinen Porträts über Künstlerfreund- und -feindschaften bis zu Musik und Religion, lernt man einen gebildeten Maler kennen, der "durchaus auf Provokation" aus war.

So beschrieb ihn Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger bei einem Rundgang durch die Schau Donnerstagvormittag. Oppenheimer, 1885 in eine kunstaffine, jüdische Familie in Wien geboren, kam früh mit unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen in Berührung. Noch vor seinem Studienabschluss an der Akademie stellte er 1906 erstmals in der Secession aus, was Studierenden eigentlich nicht gestattet war. Damit begann auch sein Eintritt in die kulturellen Sphären der Stadt, die sich nicht zuletzt in zahlreichen Porträts von bekannten Persönlichkeiten wie Arnold Schönberg, Anton Webern, Adolf Loos oder der Gebrüder Mann manifestieren sollte.