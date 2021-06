Leopold Museum würdigt Bildhauer Josef Pillhofer

Mit Josef Pillhofer widmet das Leopold Museum seine erste Sonderausstellung nach dem Kulturlockdown einem der wichtigsten heimischen Bildhauer. Anhand der gut 180 Exponate sollen ab Freitag nicht nur Pillhofers unterschiedliche künstlerische Wege zwischen figurativer Plastik und radikaler Abstraktion gezeigt, sondern mit ergänzenden Werken von Rodin bis Picasso auch prägende Einflüsse sichtbar gemacht werden.

Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger, der die - dank dunkelgrauer Wände, luftig bestückter Räume und toller Lichtinszenierung sehr elegant anmutende - Ausstellung kuratiert hat, sprach bei einem APA-Vorabbesuch am Donnerstag vom "ersten radikal abstrakten Bildhauer Österreichs" - und zwar noch vor Fritz Wotruba, dessen Schüler Pillhofer nach dem Zweiten Weltkrieg an der Wiener Akademie der bildenden Künste war. Das Besondere sei aber, dass er parallel immer auch figurative Werke geschaffen habe.

Der Hausherr hat sich für eine thematische statt chronologische Präsentation entschieden - auch deshalb, da Pillhofer einige seiner Werke erst Jahrzehnte nach ihrer Konzeption verwirklicht habe, wie er erklärt. In den nächsten beiden Räumen nach dem Entree dreht sich alles um die Suche nach den richtigen Proportionen und der Geometrie. Man sieht reduzierte Figuren, die - geprägt von der Auseinandersetzung mit der Antike während eines längeren Rom-Aufenthalts - aussehen wie Ausgrabungsfunde, und Körper, deren Glieder wie aus Rechtecken, Kreisen und Zylindern zusammengesetzt scheinen. Hier treten in der Ausstellung Skulpturen und Plastiken Pillhofers erstmals auch in Dialog mit seinen Vorbildern und Inspirationsquellen - etwa Wilhelm Lehmbruck, Aristide Maillol oder Paul Cezanne.

Wichtig für die Entwicklung war Pillhofers Stipendienaufenthalt in Paris 1950/51, wo er "alles, was Rang und Namen hatte", getroffen habe, so der Direktor. Auf acht Sockeln sieht man etwa seine organische, anthropomorphe Plastik "Die Radfahrerin" neben ähnlichen Werken von Henri Laurens, Alexander Archipenko oder Jacques Lipchitz. Im angrenzenden Raum wird es strenger, kantiger, mathematischer. Auf einer Art Laufsteg kann man einige der radikal abstrakten Arbeiten begutachten - auch in Gegenüberstellung mit Pillhofers Lehrer Wotruba.