Leopold Museum: Nach Rekordjahr kommt neue Dauerausstellung

Das Leopold Museum hat ein Rekordjahr hinter und die Neuaufstellung seiner Sammlung vor sich: 2018 brachte für das Museum trotz einmonatiger Schließzeit für Sanierungen einen Besucherzuwachs von knapp 37 Prozent. 2019 wird man auf drei Ebenen die neue Dauerausstellung "Wien um 1900" eröffnen und umfassende Personalen zu Oskar Kokoschka, Olga Wisinger-Florian und Richard Gerstl zeigen.

“Es war das mit Abstand erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Hauses”, resümierte Direktor Hans-Peter Wipplinger am Donnerstag. Etwa 520.000 Besucher wird man Ende des Jahres empfangen haben, durch den damit verbundenen Anstieg bei Eintritten sowie den Rekordeinnahmen beim Sponsoring verzeichnete man heuer einen Eigenfinanzierungsgrad von mehr als 60 Prozent.

Mit diesen erfreulichen Entwicklungen im Rücken macht man sich im kommenden Jahr an die Neupräsentation der Schausammlung. Auf vier bis fünf Jahre ist die drei Etagen umfassende “Wien um 1900. Urquell der Moderne”-Schau (ab 16. März) ausgelegt – und sie möchte das Phänomen der Wiener Jahrhundertwende in einem breiteren Rahmen betrachten. Das “Radikale Aufeinandertreffen von Tradition und Innovation” wird nicht nur in der Bildenden Kunst, sondern auch in Tanz, Architektur oder Psychologie, in Sprachphilosophie und Physik gezeigt. “Etwa 70 Prozent speist sich aus unserer eigenen Sammlung”, erklärte Wipplinger, als Leihgeber hat man etwa das (wegen Umbau geschlossene) Wien Museum, Akademie und Angewandte aber auch die Judaika-Sammlung von Ariel Muzicant gewinnen können.