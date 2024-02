Leopold Museum erhält Backhausen-Archiv als Dauerleihgabe

Der Stoff, aus dem Museumsträume sind: Das Leopold Museum in Wien erhält das Archiv des Traditionsunternehmens Backhausen ab sofort als Dauerleihgabe. Es besteht aus 11.000 Einzelobjekten, darunter tausende Originalentwürfe und Stoffmuster u.a. von Josef Hoffmann und Koloman Moser. Eine Auswahl kann ab November im Rahmen einer Sonderschau erstmalig besichtigt werden, teilte das Ausstellungshaus am Freitag mit.

"Poesie des Ornaments. Das Archiv Backhausen" wird die Ausstellung heißen, in der ab 13. November Einblicke in die "fantastische Vielfalt der Sammlung", die Werke aus der Zeit des Historismus, des Jugendstils, des Art déco oder des Kinetismus umfasst, gegeben werden. Darüber hinaus werden ausgewählte Objekte in die Dauerschau "Wien 1900" einfließen und damit permanent zu sehen sein, hieß es in der Aussendung.