"Leonardo"-Hubschrauber im Regelbetrieb

Die neuen "Leonardo"-Hubschrauber sind einsatzbereit. Mit dem Erhalt der "Initial Operational Capability (IOC)" wurde ein "weiterer Meilenstein" erreicht, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Mit diesem Status, der sowohl den Hubschraubern als auch der Besatzung, den Technikern und deren Ausrüstung operationelle Einsatzbereitschaft bescheinigt, sind die Helikopter unter anderem zum Personentransport befähigt.

Ende 2023 wurde die Ausbildung des zehn Militärpiloten umfassenden Einführungsteams in Italien abgeschlossen. Im Rahmen der Systemeinführung absolvierten die Hubschrauber über 850 Flugstunden. Nun werden sie vom Projektteam an die Luftstreitkräfte übergeben, wo die Aufnahme in den Regelflugbetrieb beginnt.

Die Grundschulung der Piloten werde bis auf weiteres noch in Italien erfolgen. Die Advanced-Schulung könne ab nun aber schon hier in Österreich mit den Flugtrainern durchgeführt werden, so Promberger. Die Hubschrauber sollen in weiterer Folge in Langenlebarn und in Aigen stationiert sein. Der "Airchief" freut sich, dass es künftig mit den "Leonardo" und "Black Hawk" nur noch ein Zweiflottensystem, geben werde, "was den Betrieb und die Logistik immens vereinfacht".