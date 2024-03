Lenzing schreibt 2023 knapp 600 Mio. Euro Verlust

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing schreibt aufgrund von veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Wert von fünf Produktionswerken um 465 Mio. Euro ab und meldet für 2023 insgesamt einen Nettoverlust von 593 Mio. Euro. Das negative Marktumfeld habe das Geschäftsergebnis stark beeinflusst, teilte der Konzern am Freitag mit. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 belief sich das Ergebnis nach Steuern auf minus 37,2 Mio. Euro.

Lenzing hat in den vergangenen Jahren die stark schwankende Nachfrage nach Textilfasern für Fashion, Heimtextilien und Outdoorbekleidung deutlich zu spüren bekommen und musste den Personalstand jeweils nach oben oder unten anpassen. Um die Geschäftsschwankungen etwas zu reduzieren, werde man den Faser-Bereich für Kosmetikartikel und Hygieneprodukte (Vliesstoffe) weiter ausbauen, kündigte der Firmenchef an.

An der Wiener Börse musste die Lenzing-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten kräftig Federn lassen, der Aktienkurs ging um knapp 50 Prozent auf rund 30 Euro zurück. Entwarnung für 2024 möchte der Lenzing-Vorstand aber vorerst noch nicht geben. Die Ergebnisvisibilität bleibe "insgesamt stark eingeschränkt", man gehe aber "von einem höheren EBITDA im Vergleich zum Vorjahr aus". Mittelfristig rechnet Lenzing mit einem steigenden Bedarf an umweltverträglichen Fasern für die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Hygiene- und Medizinbranchen. Lenzing bietet unter anderem Spezialfasern unter den Markennamen Tencel, Ecovero und Veocel an.