Lenzing/Palmers wollen Schutzmaskenproduktion verdoppeln

Die Hygiene Austria LP GmbH, das Joint-Venture von Lenzing und Palmers Textil, stellt aktuell Schutzmasken mit einer monatlichen Kapazität von 12 Millionen Stück her. Diese Kapazität soll bald auf 25 Millionen Stück erhöht werden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Wiener Neudorf (NÖ) mit.

"Die Hygiene Austria hat bereits in der Vergangenheit einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der ersten Welle der Covid-19 Pandemie geleistet. Wir sind für den Ernstfall vorbereitet und können unsere Kunden sowohl mit MNS-Masken, Kindermasken als auch mit FFP2-Masken rasch beliefern", so Geschäftsführer Stephan Trubrich am Montag in einer Pressemitteilung.