Lenzing im Halbjahr mit Umsatzplus aber weniger Gewinn

Der börsennotierte oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat im ersten Halbjahr 2019 trotz niedriger Marktpreise für Standardviskose ein leichtes Umsatzplus von 1,2 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro erzielt. Der Gewinn ging jedoch wie erwartet deutlich zurück, unterm Strich stand ein Periodenergebnis von 76,8 Mio. Euro, um 15,9 Prozent weniger als in der ersten Jahreshälfte 2018.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) ging um 7 Prozent auf 181,2 Mio. Euro zurück, gab das Unternehmen am Mittwoch in der Früh bekannt. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 17,9 Prozent auf 105,6 Mio. zurück, was zu einer niedrigeren EBIT-Marge von 9,7 Prozent (Vorjahreszeitraum: 12 Prozent) führte. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,97 Euro (Vorjahreszeitraum: 3,44 Euro).