Lenzerheide-Sieger Doll holt auch Oberhof-Sprint - Eder 22.

Drei Wochen nach seinem Sprint-Sieg in Lenzerheide hat Benedikt Doll diesen 10-km-Bewerb der Biathleten auch bei der Weltcup-Fortsetzung in Oberhof gewonnen. Der Deutsche siegte am Freitag im WM-Ort 2023 mit einem Fehlschuss 1,8 Sek. vor Sturla Holm Laegreid. Dessen norwegische Landsleute Endre Strömsheim (+5,4/+1) und Johannes Thingnes Bö (+19,6/2) landeten direkt dahinter. Kein guter Start ins Jahr gelang den Österreichern, Simon Eder wurde als Bester 22. (+1:25,7/1).

Der Salzburger war direkt bzw. 30 Sekunden vor Bö gestartet, bis zum zweiten Schießen hatte er nicht mehr als diese Zeitspanne auf den WM-Dominator verloren. Wie Doll verfehlte der 40-Jährige mit dem letzten seiner insgesamt zehn Schüsse ein perfektes Abschneiden am Schießstand. Mit der absoluten Spitze hätte Eder aber auch fehlerfrei nicht mithalten können. Doll holte den vierten deutschen Saisonerfolg mit Startnummer 14, der Schlussangriff Laegreids scheiterte knapp. Bö wiederum war in der Loipe wieder einmal sehr stark, schoss aber den einen Fehler zu viel.

Das bei schwierigen Streckenbedingungen durchgeführte Rennen war wetterbedingt um einen Tag verschoben worden, für 14.25 Uhr (live ORF 1) ist der 7,5-km-Sprint der Frauen angesetzt. In die für Samstag angesetzte Männer-Verfolgung (12.25) über 12,5 km schaffte es vom ÖSV-Team außer Eder nur der auch mit einem Schießfehler behaftete David Komatz (32./+1:54,5/1). Felix Leitner enttäuschte als 77. mit drei Fehlern sowohl am Schießstand als auch in der Loipe. Noch weiter dahinter landeten seine Landsleute Dominic Unterweger und Magnus Oberhauser.