Lenkrad verrissen: 22-Jähriger bei Unfall in Götzis verletzt

In Götzis kam es am Sonntagabend zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw-Lenkern. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Am Sonntag, 27.03.2022, gegen 21.15 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Mann aus Götzis mit seinem Pkw auf der Lastenstraße (L56) in nordöstliche Richtung. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Mann mit einem weiteren Beifahrer ebenfalls auf der Lastenstraße in die entgegengesetzte Richtung.