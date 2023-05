Leknessund schlüpft nach vierter Giro-Etappe in Rosa Trikot

Die vierte Etappe des Giro d'Italia hat einen Führungswechsel im Gesamtklassement gebracht. Der Norweger Andreas Leknessund vom Team DSM schnappte sich nach den anstrengenden 175 km von Venosa nach Lago Lacena das Rosa Trikot von Remco Evenepoel, nachdem er lange in einer Ausreißergruppe gefahren war. Leknessund wurde Etappenzweiter, im Zielsprint musste er sich lediglich dem Franzosen Aurélien Paret-Peintre geschlagen geben.

Am Mittwoch starten die Radprofis in der Region Kampanien auf der fünften Etappe zwischen Atripalda und Salerno. Die Italien-Rundfahrt endet am 28. Mai mit der Schlussetappe in der Hauptstadt Rom.