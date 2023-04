Aufreiter trat sein Amt im Jahr 2020 an

Aufreiter trat sein Amt im Jahr 2020 an ©APA/HANS PUNZ

Leitungsposten an Technischem Museum und Burgtheater gesucht

Die wissenschaftliche Leitung des Technischen Museums Wien (TMW) und die kaufmännische Geschäftsführung des Burgtheaters wurden am Samstag ausgeschrieben. Letztere, aktuell von Robert Beutler bekleidete Position wird ab 15. Jänner 2024 für die Dauer von bis zu fünf Jahren besetzt. Die fünfjährige Amtsperiode der wissenschaftlichen Geschäftsführung des TMW startet mit 2025. Im Technischen Museum fungiert seit 2020 Peter Aufreiter als Direktor und wissenschaftlicher Leiter.

Beutler stieg zu Beginn des Jahres 2019 vom stellvertretenden kaufmännischen Geschäftsführer in die erste Reihe des Hauses an der Wiener Ringstraße auf. Der gebürtige Linzer, Aufreiter, wechselte von seiner Position als Leiter der Galleria Nazionale delle Marche in Urbino (Italien) ans TMW. Eine erneute Bewerbung beider Kulturmanager erscheint durchaus wahrscheinlich.

Gesucht wird am Technischen Museum laut dem Ausschreibungstext "eine dynamische Persönlichkeit mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz, welche die Vermittlung der kulturellen und gesellschaftlichen Bedeutung der Sammlungen des TMW als Teil eines umfassenden Museumsauftrags versteht und die das TMW weiter inhaltlich und konzeptionell in die Zukunft führt". Erwartet werden u.a. ein "abgeschlossenes Universitätsstudium einer einschlägigen Fachrichtung", sowie "umfangreiche Kenntnisse der Kernkompetenzen des TMW" und Erfahrung in der Führung einer Einrichtung mit vergleichbarer Größe. Bewerbungen müssen bis spätestens 2. Mai abgegeben werden.

Die gleiche Frist gilt auch für den Topjob am Burgtheater: Dort sucht man "eine Persönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung in der kaufmännischen Leitung eines Theaterunternehmens oder vergleichbaren Erfahrungen in ähnlich strukturierten Unternehmen, die das Burgtheater gemeinsam mit der künstlerischen Geschäftsführung team- und zukunftsorientiert weiterentwickelt". Neben einem betriebswirtschaftlichen Studium oder vergleichbarer Qualifikation und einschlägigem rechtlichen Wissen werden Kenntnisse des "nationalen und internationalen Kulturlebens, dessen organisatorischen Umfelds und der strukturellen Rahmenbedingungen" verlangt.