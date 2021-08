Leitners Cablebus in Mexiko kommt ins Guinnessbuch

Die vor drei Wochen eröffnete Kabinenbahn "Cablebus 2" des Südtiroler Seilbahnbauers Leitner in Mexiko-Stadt ist in das Guinnessbuch der Weltrekorde eingetragen worden. Die Bahn ist mit ihren 10,55 Kilometern die längste städtische Seilbahnlinie der Welt. Mehrere Teile der Seilbahn wurden am Standort in Telfs in Tirol hergestellt.

Die neue Kabinenbahn wurde am 8. August in Betrieb genommen und hat sieben Stationen, die auch mit U-Bahn-Stationen direkt verbunden sind. Das Projekt wurde von Leitner gemeinsam mit dem mexikanischen Partner Alfa Proveedores Contratistas umgesetzt.

"Dieses Projekt wird bestimmt viele Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren, ähnliche Projekte umzusetzen und dadurch Mobilitätsprobleme zu lösen sowie das tägliche Leben vieler Menschen zu verbessern", kommentierte Carlos Tapia Rojas, offizieller Juror der Guinness World Records in Mexiko.

Die Seilbahnanlage "Cablebus 2" im Bezirk Iztapalapa, im Südosten der Metropolregion Mexiko-Stadt, bietet den Bewohnern eine schnellere Verbindung zum öffentlichen Nahverkehr. Ausgestattet mit mehr als 300 Kabinen für zehn Personen kann das Seilbahnsystem bis zu 100.000 Personen pro Tag befördern.