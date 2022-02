ÖOC-Biathleten im Einzel mit Materialproblemen ohne Chance

Österreichs Biathleten, angeführt von Felix Leitner und Simon Eder, sind am Dienstag bei der Medaillenjagd im olympischen 20-km-Einzelbewerb in Zhangjiakou ohne Chance gewesen. Beim Sieg des Franzosen Quentin Fillon Maillet wurde der Tiroler Leitner mit einer Strafminute 16. - und schlag danach Alarm. "Ich hätte es mir anders erhofft, habe aber gewusst, dass wir mit den Skiern Probleme haben, wenn es eiskalt ist. Das hat sich bewahrheitet."

Schon in der Mixed-Staffel, in der Österreich abgeschlagen auf Platz zehn gelandet war, seien die Skier "eine Katastrophe" gewesen, so Leitner. "Ich will keinem einen Vorwurf machen, wenn wir schon nicht das Wundermittel oder den Wunderski finden. Aber ich mag das nicht alles auf meinen Hut nehmen. Bei fast vier Minuten Laufrückstand brauchen wir nicht mehr über Laufform oder mein Höhentraining diskutieren, da haben wir andere Probleme."