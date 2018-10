Leitl findet B-20-Resolutionen "viel zu allgemein"

Die Wirtschaftsverbände der 20 größten Volkswirtschaften (B-20) haben sich in Buenos Aires zusammengefunden. Der frühere WKÖ-Präsident Christoph Leitl nutzte das Treffen in seiner Funktion als Präsident der Global Chamber Platform (GPC) zu einem Appell für nachhaltigen, fairen Freihandel. Die Schlusserklärung der Unternehmensvertreter war Leitl allerdings zu "diplomatisch".

“Mir sind die B-20-Resolutionen an die G-20 viel zu allgemein, wir müssen daraus ganz konkrete Vorschläge machen”, so Leitl im Gespräch mit der APA. Das werde er versuchen, in seiner Funktion als Chef der Global Chamber Platform bis zum nächsten G-20-Gipfel (ab 30. November) nachzuholen. In dieser Funktion vertrete er 100 Mio. Unternehmen und eine Milliarde Menschen.