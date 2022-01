Leipziger Buchmesse hält an März-Termin fest

Nach zwei coronabedingten Absagen in Folge soll die Leipziger Buchmesse in diesem März wieder stattfinden. "Wir sind fest entschlossen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen gibt", sagte Messe-Direktor Oliver Zille der dpa. Die Branche wolle die Frühjahrsschau. Zudem müssten jetzt Lösungen für Veranstaltungen gefunden werden. Österreich plant heuer eine "Auftaktveranstaltung" für seinen auf 2023 verschobenen Gastlandauftritt.

Eine endgültige Garantie, dass sich die Buchbranche vom 17. bis 20. März in Leipzig treffen wird, gibt es allerdings noch nicht. Bisher lassen die Corona-Regeln in Sachsen eine Messe noch nicht wieder zu. Erst in der nächsten Corona-Schutzverordnung ab 7. Februar werden Weichenstellungen erwartet. Zille betonte aber, dass Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) öffentlich positive Signale für die Buchmesse gesendet habe. Darum werde weitergeplant.