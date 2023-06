Leipzig verteidigt DFB-Pokal - Sieg gegen Glasners Frankfurt

RB Leipzig hat seinen deutschen Fußball-Cup-Titel erfolgreich verteidigt und ein Happy End des scheidenden Eintracht-Frankfurt-Trainers Oliver Glasner verhindert. Das Team von Trainer Marco Rose gewann am Samstagabend das Endspiel im Berliner Olympia-Stadion gegen die Frankfurter mit 2:0 (0:0) und durfte wie im Vorjahr den DFB-Pokal in die Höhe stemmen. Für die ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager endete die Saison im Gegensatz zu Glasner erfolgreich.

Christopher Nkunku (71.) und Dominik Szoboszlai (85.) bescherten den Leipzigern mit ihren Treffern den zweiten Sieg im vierten Pokalfinale der Sachsen in den vergangenen fünf Jahren. "So die Saison abzuschließen, ist ein Traum. Es war nach 90 Minuten ein verdienter Finalsieg. Dafür spielt man Fußball", erklärte Laimer, der durchspielte und die Gelbe Karte sah, bei ServusTV. "Es war eine sehr intensive, hart geführte Partie. Wir sind überglücklich, dass wir das gewonnen haben", fügte Schlager, der in der 78. Minute eingewechselt wurde, hinzu.