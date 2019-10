Leipzig und Bayern verpassen Siege und Tabellenspitze

In der deutschen Fußball-Bundesliga ist die Spitze weiter umkämpft. Am Samstag trennten sich RB Leipzig und der VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner mit einem 1:1-Remis. Die "Wölfe" sind damit auch nach acht Runden unbesiegt - als einziges Team der Liga. David Alaba gab beim unglücklichen 2:2 des FC Bayern bei Augsburg sein Comeback nach ausgeheilter Rippenverletzung.

Dabei war das in der Art gar nicht geplant. Denn Alaba begann die Partie, in der Marco Richter Augsburg bereits nach wenigen Sekunden in Führung schoss, auf der Ersatzbank. Weil sich aber Bayern-Innenverteidiger Niklas Süle offenbar eine Knieverletzung zugezogen hatte, kam Alaba in der 12. Minute für den DFB-Verteidiger ins Spiel.