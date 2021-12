Leipzig nach 2:1 gegen Manchester City in Europa League

RB Leipzig darf nach einem 2:1 gegen Manchester City am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League im Frühjahr in der Europa League weiterspielen.

Die CL-Spiele im Liveticker

Frankreichs Weltmeister schoss bereits in der 2. und 7. Minute die frühe Führung heraus. Messi stellte den 3:0-Pausenstand (38.) her und war nach Seitenwechsel noch per Elfmeter (76.) erfolgreich. Der Argentinier hält nun bei 125 Toren in der Fußball-Königsklasse. PSG hatte wie Manchester City schon davor das Achtelfinal-Ticket gelöst.