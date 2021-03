Leipzig dank Sabitzer-Treffer 1:0-Sieger bei Bielefeld

RB Leipzig hat im Titelrennen der deutschen Fußball-Bundesliga einen Pflichtsieg bei Arminia Bielefeld eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Freitag bei der harmlosen und weiterhin stark abstiegsbedrohten Arminia dank eines Treffers von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer (46.) mit 1:0. Der Tabellenzweite rückte damit in der Tabelle zumindest bis Samstag bis auf einen Punkt an Leader Bayern München heran, der da auf den VfB Stuttgart trifft.

Nach der Länderspielpause kommt es dann in Leipzig zum Schlager der beiden Topteams. Sabitzer gelang das Goldtor und sein sechster Saisontreffer nur 53 Sekunden nach Wiederanpfiff, vollendete nach starker Balleroberung von Dani Olmo. Konrad Laimer fehlte weiterhin verletzungsbedingt. Für die Leipziger war es die Rückkehr auf die Siegerstraße nach zwei sieglosen Pflichtspielen samt Out im Champions-League-Achtelfinale.

Bielefeld, wo Manuel Prietl durchspielte und Christian Gebauer in der 86. Minute eingetauscht wurde, liegt zumindest vorerst einen Zähler vor dem Vorletzten FSV Mainz sowie auch dem auf dem Relegationsplatz liegenden 16. Hertha BSC Berlin.