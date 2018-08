Leihräder in Wien: Fast alle oBikes entfernt

Wien ist beinahe frei von illegal abgestellten Leihrädern. Die zuständige MA 48 hat seit 1. August rund 780 Räder entfernt, sagte eine Sprecherin zur APA. Beim Großteil handelte es sich um oBikes. Auch ein paar Ofos wurden aufgelesen, die meisten hat das chinesische Unternehmen aber wie versprochen selbst eingesammelt.

Die Fahrräder werden nun in Simmering verwahrt. Nach acht Wochen gehen sie in den Besitz der Stadt über. Was dann damit geschieht, werde derzeit geprüft, so die Sprecherin. Wem nach wie vor vereinzelte Räder in Gelb bzw. Grau-Orange auffallen, solle diese unter der Telefonnummer 01/50 255 beim Stadtservice melden, wird gebeten.