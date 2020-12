Leiharbeiter gehören ab dem ersten Tag zur Belegschaft

Leiharbeiter gehören bereits ab dem ersten Tag zur Belegschaft, stellte der Oberste Gerichtshof (OGH) im Zusammenhang mit der Wahl des Betriebsrats klar. Bei der Wahl eines neuen Betriebsrats zählen alle überlassenen Arbeitskräfte, unabhängig von der voraussichtlichen Dauer ihres Einsatzes und unabhängig davon, wie lange sie bereits im Betrieb sind, heißt es in dem Entscheid (9ObA65/20d).

"Ein Bedürfnis der Arbeitnehmer an der Wahrung ihrer Interessen in den dem Beschäftiger übertragenen Bereichen besteht von Beginn an", so der OGH in seiner im November veröffentlichten Entscheidung, von der auch der "Kurier" am Montag berichtete.