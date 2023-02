"Leider werden wir nicht einbezogen"

Britta Kling, AHS-Landesschulsprecherin Vorarlberg, war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE".

Die Diskussion rund um das Für und Wider einer Einführung der gemeinsamen Schule für die 10- bis 14-Jährige läuft seit Jahren und dürfte wohl noch och länger dauern. Das wurde nicht zuletzt auch in einer Gesprächsrunde mit Befürwortern, Gegner und der Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink am vergangenen Mittwoch in Vorarlberg LIVE deutlich.

Aber was wollen eigentlich diejenigen, die es betrifft? Zu diesem und anderen Schulthemen stand die AHS-Landessprecherin Britta Kling Moderator Marc Springer im Studio von Vorarlberg LIVE Rede und Antwort. "Es ist definitiv im Interesse der Schülerinnen und Schüler, dass die Gemeinsame Schule umgesetzt wird", betonte Kling. Die Thematik begleite sie in ihrer Funktion als Schulsprecherin seit langem.

Die ganze Sendung

self all Open preferences.

Top-Thema Mitspracherecht

Das Interesse der Schüler an der Gemeinsamen Schule sei grundsätzlich groß. Ihr Gewicht bei den politischen Entscheidungsträgern zur Frage Gemeinsame Schule dürfte allerdings nicht allzu groß sein: "Wir wollen eigentlich mitreden. Leider werden wir in diese Gespräche nicht großartig miteinbezogen. Es gibt zwar einen Austausch mit der Politik und wir können unsere Meinung sagen, in konkrete Entscheidungen werden wir aber noch viel zu wenig miteinbezogen."

self all Open preferences.

Aus ihrer Sicht stellt das Mitspracherecht das Top-Thema unter den Vorarlberger Schülerinnen und Schüler dar, betont die AHS-Landesschulsprecherin. "Wir werden in wenige Entscheidungen miteinbezogen, damit meine ich nicht nur uns selbst als Schulsprecher, sondern auch die Schüler. Wir haben Tag für Tag Frontalunterricht, wir sitzen in der Schule und uns geht es nicht gut. Uns wird nie die Frage gestellt, was wollt ihr eigentlich daran verändern oder was kann man tun, damit es euch bessser geht und euch die Schul besser gefällt. Das ist ein Punkt, der nicht schwer umzusetzen wäre. Man kann bei uns nachfragen und uns auch in diese Diskussionsrunden holen. Ich hoffe, dass dies sehr schnell geändert wird."

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.