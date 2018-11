Leidenschaft für Baumaschinen

Technik, Teamwork, eine Zeit im Ausland – das und vieles mehr bieten wir unseren Lehrlingen bei Liebherr in Nenzing.

Vom Konstrukteur über den Elektrotechniker bis zum Informatiker: Unser Angebot an Lehrberufen ist genauso vielfältig wie deine Talente und Stärken. Unsere Ausbildner vermitteln dir umfassendes Wissen in Bereichen wie Elektrik, Elektronik, Programmierung, Hydraulik oder Metallbearbeitung. Schritt für Schritt lernst du alles rund um unsere Hightech-Produkte. Das Besondere in unserer Ausbildung ist die Abwechslung zwischen handwerklichen, mechanischen und theoretischen Inhalten.

„Schlussendlich waren es die Schnuppertage bei Liebherr, die mich überzeugten. Nicht nur die großen Maschinen, auch die Einblicke in den Arbeitsalltag waren faszinierend.“ Benjamin Bertsch, Maschinenbautechniker, 1. Lehrjahr. Aber auch für Organisationstalente bieten wir sämtliche Möglichkeiten. In den kaufmännischen Bereichen wie Materialwirtschaft, Vertrieb oder Rechnungswesen lernst du den Umgang mit aktuellen Präsentations- und Projektmanagement-tools. Ein integraler Bestandteil deiner Ausbildung ist außerdem die Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen, externen Partnern und Projektteams. Für deine berufliche Entwicklung bieten wir vielfältige Möglichkeiten. Du kannst dich zum Meister oder Techniker weiterbilden oder ein entsprechendes Studium anschließen. „Fortbildung wird bei uns aktiv gefördert und unterstützt“, sagt Otmar Meyer, Leiter der Lehrwerkstatt. Als Lehrling bei Liebherr leistest du als Teil eines großen Teams deinen Beitrag zur Entwicklung der Baumaschinen von morgen. Der Teamgeist prägt generell den Arbeitsalltag. Ob bei der gemeinsamen Arbeit oder in Lernkreisen zur Prüfungsvorbereitung. Wir sehen uns als Team, in dem man sich untereinander kennt, sich für einander Zeit nimmt und sich gegenseitig unterstützt. Wenn das für dich spannend klingt, dann informiere dich über unsere Angebote an Lehrstellen, Ausbildungsprogrammen oder Praktikumsstellen bei der Liebherr-Werk Nenzing GmbH.