Leidenschaft für Baumaschinen

Begeisterung für Technik, Spaß am Teamwork, Freude über ein gutes Ergebnis, Lust auf eine Zeit im Ausland – das alles und vieles mehr bieten wir unseren Lehrlingen bei Liebherr in Nenzing.

Vom Konstrukteur über den Elektrotechniker bis zum Informatiker: Unser Angebot an Lehrberufen ist genauso vielfältig wie deine Talente und Stärken. Unsere Ausbildner vermitteln dir umfassendes Wissen in Bereichen wie Elektrik, Elektronik, Programmierung, Hydraulik oder Metallbearbeitung. Schritt für Schritt lernst du alles rund um unsere Hightech-Produkte. Das Besondere an unserer Ausbildung ist die Abwechslung zwischen handwerklich, mechanischen und theoretischen Inhalten.