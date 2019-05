Leichtes Minus bei Übernachtungen in Tiroler Wintersaison

Seit Ende April ist die Tiroler Wintersaison zu Ende und die Touristiker haben ein Minus von 0,4 Prozent bei den Übernachtungen und ein leichtes Plus von 0,7 Prozent bei den Ankünften verzeichnet. Gesamt sind 6,2 Millionen Gäste nach Tirol gekommen. Stärkster Markt bleibt Deutschland, wobei Anfang Jänner wegen starker Schneefälle Buchungen von dort ausblieben, hieß es am Montag.

Neben dem Wetter sei aber der späte Ostertermin eine weitere Herausforderung gewesen, hieß es. “Hier gingen die Buchungen aus Hamburg und Berlin zurück”, berichtete Florian Phleps, Geschäftsführer der Tirol Werbung. Dass private Anbieter wie Airbnb eine Konkurrenz zu den Hoteliers darstellen, räumte Phleps ein: “Wir verlieren Betten an Privatvermieter, das ist richtig”. Gleichzeitig steige aber die Bettenauslastung, da die Bettenanzahl rückläufig sei.

Dass der Wintertourismus gegenüber dem Sommertourismus noch einen höheren Stellenwert hat, zeigen die veröffentlichten Zahlen: Durchschnittlich 186 Euro geben Urlauber im Winter in Tirol aus und 137 Euro im Sommer. Für die Sommersaison zeigte man sich jedoch zuversichtlich. Josef Hackl, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Tirol, sieht hier aber noch Optimierungsbedarf: “Die Preise in manchen Teilen Tirols müssen gerade im bevorstehenden Sommer nachziehen”.

Das Preisbewusstsein müsse steigen und “die Wertigkeit unserer Dienstleistungen” sollten “anerkannt und gewichtet werden”, so Hackl. Bezüglich dem Personalmangel in Tirols Tourismusbetrieben will Hackl auf Saisonarbeiter aus Drittstaaten, etwa Kroatien setzen. Für kommenden Sommer sei er jedenfalls “zuversichtlich” – der Winter werde aber “neue Herausforderungen” mit sich bringen.