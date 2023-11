Leichte Rezession und Zinsanstieg erhöhen Risiken für Banken

Die für heuer erwartete leichte Rezession gepaart mit dem raschen Zinsanstieg der vergangenen Monate lassen nach Einschätzung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) die Risiken für den Bankensektor ansteigen. Das erste Halbjahr 2023 habe aufgrund starker Zinsmargen noch deutliche Gewinne gebracht, das höhere Zinsniveau bremse jedoch das Kreditwachstum. Zudem sei zeitverzögert mit einer Verschlechterung der Kreditqualität zu rechnen, so die Nationalbank.

In der ersten Jahreshälfte 2023 sei das Geschäft für den Banksektor dank gestiegener Zinsmargen erfreulich gelaufen. Mit 7,3 Mrd. Euro sei der Gesamtgewinn der Branche mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie im Vorjahreszeitraum. Auch die harte Kernkapitalquote von 16,6 Prozent habe sich im heurigen Stresstest als resilient erwiesen. Diese Ertragslage sei die "Grundlage für den Aufbau von Kapital, das die Stabilität des Bankensektors weiter stärkt und Raum für künftige Kreditvergaben auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schafft", so Haber weiter.